Vorfreude auf musikalisches Theaterstück

Buch. Musikernachwuchs bringt tierische Weltreise am kommenden Sonntag auf die Bühne.

Nach einer intensiven Vorbereitungs- und Probenzeit zeigen nun die Mitglieder der Jungmusik Kids on Dur ihr Talent auf der Theaterbühne. Im Mittelpunkt des neuen Projekts steht das Fabelwesen „Flecki“, das in der Berggemeinde Buch plötzlich aus einem Ei schlüpft. Das sonderbare Wesen macht sich zugleich auf die Suche nach seinen Artgenossen. Einerseits eine Herausforderung, da so ein Tier bislang noch niemand gesehen hat und andererseits der Beginn einer facettenreichen “Weltreise” im Bühnenformat. Zuletzt musste coronabedingt der Zeitplan zur Umsetzung des Projekts überdacht werden. Nun konnten sich die Akteure seit August auf die einmalige Aufführung akribisch vorbereiten. „Wir freuen uns über das nicht alltägliche Zusammenspiel der jungen Schauspielerinnen und Schauspieler mit dem Musikverein“, so Mitinitiatorin Fabienne Hopfner.