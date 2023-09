Vorfreude auf ein großes intensives Schulsportjahr

Die Termine und Orte für die zahlreichen Schulsportwettbewerbe und Events im Schulsportjahr 23/24 sind fixiert, die intensiven Vorbereitungsarbeiten befinden sich in der Zielgeraden.

Das Schulsportreferat in der Bildungsdirektion für Vorarlberg startet gut gerüstet und hochmotiviert in das neue Schulsportjahr.

Bewegung und Sport an den Schulen in verschiedensten Sportarten und Formen und bei Schulsportveranstaltungen steht 23/24 nichts im Wege und kann in gewohnter Form stattfinden. Die Vorfreude ist bei Schüler/innen und Lehrpersonen gleichermaßen spürbar.

Auch in diesem Schulsportjahr 23/24 organisiert das Schulsportreferat in der Bildungsdirektion für Vorarlberg mit Unterstützung des Teams der Schulsport Landesreferent/innen, verschiedener Verbände und Vereine wieder mehr als 40 Bewerbe für die Schulen in Vorarlberg.

Dazu kommen noch die beliebten Schulsport Challenges für die Schüler/innen der Volksschulen.

Die Teilnahme an Wettkämpfen und Challenges in der Schule sind auch oft Motivation für längerfristiges Sporttreiben im privaten Bereich und Vereinen, was bei Kindern und Jugendlichen gerade in diesen Zeiten von enormer Bedeutung ist.

Im kommenden Schuljahr ist das Schulsportreferat in der Bildungsdirektion für Vorarlberg neben vieler Veranstaltungen auf Bezirks und Landesebene zusätzlich für die Organisation und Durchführung folgender Bundesmeisterschaften, zu denen die Landessieger/innen aus allen Bundesländern erwartet werden, verantwortlich:

18.3. - 21.3.2024 – BM SCHUL OLYMPICS SKI ALPIN in Mellau

22.6. - 26.6.2024 BM Sparkasse Schülerliga Fußball in Schruns/Tschagguns

Der offizielle Wettkampfstart ins neue Schulsportjahr erfolgt am 29.September mit der Teilnahme von 6 Mannschaften aus verschiedenen Vorarlberger Schulen am Internat. Bodensee Schulcup in Friedrichshafen in den Bewerben Leichtathletik und Handball. Beim Bodensee Schulcup in Deutschland übernimmt Vorarlberg die Fahne des IBSC! Die Vorfreude auf den internationalen Bewerb im September 2024 in Lustenau ist schon sehr groß.

Das allseits beliebte und gern in Anspruch genommene SCHULSPORTTICKET steht allen Schulen für Fahrten zu sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Unterrichts und für Fahrten zu Schulsportwettkämpfen auch 23/24 dank toller Unterstützung der Landesregierung und des Vorarlberger Verkehrsverbundes zur Verfügung!