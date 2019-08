Vorbestrafter Iraker erneut verurteilt

Feldkirch - Sachbeschädigung, Drohungen und Körperverletzung brachten Geldstrafe von 1200 Euro.

In der Flüchtlingsunterkunft zerstörte der 22-Jährige einen Schaukasten. Bei einer weiteren Sachbeschädigung fühlte er sich von einem Passanten provoziert und schlug ihm unvermittelt auf den Kopf. In Bludenz war er in eine Schlägerei verwickelt, wurde von einem Oberländer verletzt. Der Bludenzer behauptet, der andere habe ihn gewürgt, er hätte sich wehren müssen, da habe er den Iraker mit einem Teppichmesser in die Schulter gestochen. Der Bludenzer ist ebenfalls angeklagt, dessen Verfahren allerdings vorerst vertagt. Nach der Messerattacke rannte der Iraker dem Bludenzer nach und attackierte den Kontrahenten in der Montafonerbahn nochmals mit den Fäusten.