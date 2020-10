Vorbestrafter Asylwerber erhält doch Reisepass

Verwaltungsgerichtshof verwies darauf, dass Bewährungsfrist für bedingte Haftstrafe abgelaufen ist.

Der Staatsbürger von Somalia wurde 2010 in Öster­reich als Asylant anerkannt. 2015 wurde der Afrikaner in Niederösterreich rechtskräftig wegen Suchtgifthandels und Handels mit psychotropen Stoffen zu einer bedingten, nicht zu verbüßenden Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt. Demnach hatte er 2014 nicht weniger als 223 Kilogramm der berauschend wirkenden Kath-Pflanzen in neun Reisekoffern von Äthiopien nach Österreich eingeführt.