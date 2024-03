Vorausscheidung für den Salzburg Milch KidsCup am 17. März in Laterns

Die letzte Vorausscheidung für den großen österreichweiten Salzburg Milch KidsCup wurde am 17.03.2024 vom SV-Laterns in Laterns-Gapfohl für den Vorarlberger Schiverband durchgeführt.

Die beiden Rennen, die ursprünglich über zwei Tage verteilt geplant waren, wurden auf den Sonntag verlegt. Im Vorfeld war für die Klassen K8 - K10 der Start am Samstag und für die Klassen K11 - K12 am Sonntag geplant, für die 180 Jungs und Mädchen gemeldet waren. Der am Samstag geplante Start musste aufgrund der Pisten- und Wetterverhältnisse auf den Sonntag verschoben werden, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Somit gingen am Sonntag, bei wunderbaren Pisten- und Wetterverhältnissen, 180 motivierte und skibegeisterte Mädchen und Jungen aus den Klassen K8 - K12 an den Start. Konzentriert und bestens von Trainer*innen und Eltern unterstützt, stellten sich die Kinder der Herausforderung des anspruchsvollen MiniCross. Im teilweise steilen Gelände galt es, Schanzen, Wellen und Steilkurven zu meistern. Hierbei gebührt jeder Läuferin und jedem Läufer, die sich dieser Herausforderung gestellt haben, ein großes Lob!