Vorarlberg/Thüringen: Faschinastraße wird ausgebaut

Die Gemeindevertretung Thüringen hat am Donnerstag den Vollausbau der Faschinastraße beschlossen.

Als nächster Schritt würden nun Verhandlungen um die nötigen Grundstüpckskäufe geführt, so der Bürgermeister Witwer in seinem Facebook-Post. Verlaufe alles nach Plan, könne das Projekt noch in diesem Jahr bei der Bezirkshauptmannschaft eingereicht und die Baumaßnahmen in den Jahren 2019/2020 durchgeführt werden.