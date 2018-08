Vorarlberg/Satteins: Zwei Pkw kollidiert - Drei Personen verletzt

Am Sonntagabend kam es zu einer Kollision zwischen zwei Pkw in Satteins. Drei Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein 79-jähriger Pkw-Lenker fuhr am 12.08.2018 um 17.03 Uhr in Satteins auf der Walgaustraße (L 50) aus Richtung Ortszentrum Satteins kommend zur Kreuzung mit der L 54. Im Fahrzeug führte er seine 77-jährige Gattin mit. Beim Kreuzungsbereich hielt der Lenker sein Fahrzeug an um anschließend die L 54 (Richtung Augasse) zu überqueren.