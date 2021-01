Vorarlbergs Touristiker befürchten Totalausfall

Die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Vorarlberger Wirtschaftskammer schlägt Alarm

Die faktischen Grenzschließungen bedeuteten für den Vorarlberger Tourismus einen Ausfall von über 90 Prozent der Nächtigungen. "Die Krise in unserer Branche ist erst bewältigt, wenn die Grenzen aufgehen und wir wieder Gäste aus dem Ausland empfangen können", unterstrich Markus Kegele, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Vorarlberger Wirtschaftskammer. Bis zu diesem Zeitpunkt gebe es in Vorarlberg de facto keinen Tourismus mehr.

In dieselbe Kerbe schlug auch René Madlener von der Fachgruppe Hotellerie in der WKV, der am Dienstagabend zu Gast im "Vorarlberg Live"-Studio war. Das Hauptproblem sieht Madlener in den strengen Einreise- und Quarantäne-Regeln in den Nachbarländern. "Ausländsiche Gäste können defacto nicht buchen", so Madlener. Vor allem die Planungsunsicherheit setze den Hoteliers derzeit massiv zu. "Der Winter ist für uns quasi schon vorbei", blickt Madlener wenig optimistisch in die Zukunft. Ohne ausländische Gäste lasse sich in Vorarlbergs Wintertourismus-Regionen ein Hotelbetrieb nicht wirtschaftlich führen.