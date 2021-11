Vorarlbergs Schüler im Maturaball-Dilemma

Die seit dem 8. November geltend gemachte 2G-Regelung betrifft Veranstaltungen über 25 Personen und somit auch die Maturabälle in Vorarlberg.

Der Optimismus, dass die diesjährige Ballsaison im Rahmen der gesetzlichen Regelungen stattfinden und ausgiebig getanzt und gefeiert werden kann, war in den Sommermonaten noch beständig. Die schließliche Einführung der 2G-Regelung machte die Planungen und Vorbereitungen teils wieder zunichte.

Ball nicht für alle Maturanten

Den neuen Corona-Regeln der Bundesregierung zufolge dürfen bei Großveranstaltungen ab 25 Personen nur Geimpfte und Genesene das Fest besuchen. Das bedeutet für jene Maturanten, die weder geimpft noch genesen sind, dass sie den eigenen Maturaball nicht besuchen dürfen. Auch Familienmitglieder oder Freunde, die keinen 2G-Nachweis erbringen können, dürfen an der Feierlichkeit des bekannten Graduierenden nicht teilnehmen.

Möglich stattfindende Events

Die generelle Impfbereitschaft der diesjährigen Absolventen in den Maturaklassen sei hoch, so der Direktor des Sportgymnasium Dornbirn. Der Maturaball soll aber, wenn sich die gesetzlichen Regelungen nicht noch weiter verschärfen, stattfinden. Die Entscheidung, ob der Lehrlingsball 2021 stattfinden wird, ist noch ausständig. Die Maturaklassen folgender Schulen schließen sich der Durchführung der Veranstaltung derzeit noch an.