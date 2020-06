Vorarlbergs schnellster Hausbau in St. Gallenkirch: 10 Ferienhäuser in 3 Tagen

In St. Gallenkirch werden Ferienhäuser der neuesten Generation erbaut. In nur drei Tagen entstehen zehn neue Unterkünfte im Tiny-House-Stil.

Zehn Ferienhäuser in nur drei Tagen - dieser neue Baurekord wird derzeit in St. Gallenkirch aufgestellt. Warum der Bau so schnell möglich ist? Die Ferienhaus-"Cabins" von "cabinski Montafon" kommen aus einem Werk in Salzburg und werden per Lkw ins Montafon geliefert. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag kommen jeden Tag jeweils drei Schwertransporter mit je drei 11 Tonnen schweren Cabins im Montafon an. Vor Ort werden sie dann mit einem 220 Tonnen Kran gehoben und anschließend auf fertig vorbereitete Punktfundamente gesetzt.