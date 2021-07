Vorarlbergs Schiedsrichter trauern um das Ehrenmitglied

Fußball-Referee Edmund Pocak nach Krankheit im Alter von 74 Jahren gestorben.

Das Vorarlberger Fußball-Schiedsrichterkollegium trauert um Ehrenmitglied Edmund Pocak. Der Träger des Goldenen Ehrenzeichen des Landes Vorarlberg für Verdienste um den Vorarlberger Sport ist im Alter von 74 Jahren nach einer Krankheit verstorben. Pocak war längjähriger Vizeobmann, jahrzehntelang Besetzungs- und Beobachtungsreferent und sonst noch der Mann für alle Fälle des VSK. Als aktiver Schiedsrichter hat er in den 80iger und 90iger Jahren vor allem in der Regionalliga West mehr als hundert Spiele geleitet und zählt damals zu den besten Pfeifenmännern des Landes. Am Samstag, 10. Juli, um 9.30 Uhr wird er in der Einsegnungshalle Hasenfeld in einem gebührenden Rahmen verabschiedet.