Vorarlbergs Polizei sucht Nachwuchs

Die Polizei lädt alle Interessierten am 21. Juli nach Feldkirch zum Recruitingday. ©VOL.AT

Vorarlbergs Polizei ist wieder auf der Suche nach motiviertem Nachwuchs. Am 21.07.2020 findet der nächste "Recruiting Day" in Feldkirch statt, bei dem sich Interessierte einen Einblick in die Polizeiarbeit verschaffen können.

Ziel der Informationsveranstaltung ist es, den Interessenten ein realistisches Bild des Polizeiberufes zu vermitteln und sie sowohl über die Vorteile als auch auf die besonderen Herausforderungen und Anstrengungen hinzuweisen.

Wann: 21.07.2020, 17:00 -19:00 Uhr

Wo: Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive, Hämmerlestraße 4, Feldkirch-Gisingen.

Was geboten wird

Geboten wird ein Vortrag mit allgemeinen Informationen über Beruf, Ausbildung und Aufnahmeverfahren und Gespräche mit KollegInnen an verschiedenen Stationen zu den Themen:

Aufnahmeverfahren - v.a. Sport u Medizinisches

Informationen über Bewerbungsmodus

Erfahrungen aus dem Außendienst und dem Dienst auf einer Polizeiinspektion

Informationen zum Schulbetrieb und zu Lehrinhalten

Anmeldung erforderlich

Anmeldung unter LPD-V-Recruiting@polizei.gv.at erforderlich.