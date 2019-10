Vorarlbergs Metaller drohen mit Protestaktionen

Sollten die Verhandlungen über die neuen Kollektivverträge in der nächsten Woche erneut scheitern, warnen Vorarlberger Betriebsräte vor Protestaktionen. Das beschlossen 100 Betriebsräte am Dienstag einstimmig in Bregenz.

Arbeitnehmervertreter aus dem ganzen Ländle segneten am Dienstag Kampfmaßnahmen ab, die jetzt in den Betrieben vorbereitet werden. "Sollte am 28. Oktober wieder kein positives Ergebnis vorliegen, halten wir als ersten Schritt flächendeckend Betriebsversammlungen ab", sagt PRO-GE Landesvorsitzender Wolfgang Fritz laut ORF Vorarlberg. Auch streikbereit sei man in Vorarlberg.

Vorstellungen liegen weit auseinander

Die Vorstellungen liegen aktuell noch weit auseinander: Die Arbeitnehmer fordern eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 4,5 Prozent beziehungsweise mindestens 100 Euro für die rund 130.000 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie. Die Arbeitgeberseite bietet aber nur 1,8 Prozent, was in etwa der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate entspricht. Die Gewerkschaft fühlt sich "gefrotzelt". Die Arbeitgeberseite erachtet ihr Angebot hingegen als "fair" und die Forderungen der Arbeitnehmer als "überzogen".