Vorarlbergs Männer arbeiten im Haushalt am wenigsten

Aktuelle Zeitverwendungsstudie der Statistik Austria zeigt krasse Unterschiede zwischen den Bundesländern auf.

Kein Männerhaushalt in Vorarlberg

Zur Einordnung: In ganz Österreich liegt der Anteil der Männer und Buben, die unbezahlt daheim arbeiten, bei 87,5 Prozent, jener der Frauen und Mädchen bei 95,5 Prozent. Und der Vergleich zeigt: In Vorarlberg ist der Anteil an erwachsenen Männern, die zu Hause arbeiten, mit 84,7 Prozent von allen neun Bundesländern am geringsten. Spitzenreiter ist Tirol mit 93,6 Prozent.