Vorarlbergs Industrie-Gehälter so hoch wie in München

Die Zahlen sind bekannt: fast 40 Prozent der Wertschöpfung in Vorarlberg kommen aus der Industrie und dem produzierenden Gewerbe. Ebenso fast jeder dritte Arbeitsplatz.

Die Gegenüberstellung eines Misch-KVs in der Industrie (Metall, Elektro, Textil, Nahrungs- und Genussmittel) mit einem Misch-KV aus Handel, Tourismus, Banken und Versicherungen spricht ein klares Bild. Fast in allen Anforderungswerten (diese beginnen bei der Hilfskraft und gehen bis zum Top-Management) liegt die Industrie über den anderen Branchen. Im Vergleich der arbeitszeitbezogenen Regelungen (Wochenende, Schichtbetriebe, …) erhöht sich der Unterschied zwischen Industrie und bspw. Tourismus auf Grund von Zuschlägen nochmals.

Hinzu kommt, dass die Industrie deutlich über dem bereits schon höheren KV als andere Branchen KVs bezahlt. Je nach konkreter Tätigkeit im Durchschnitt im angelernten Bereich 10-20 Prozent, im höherqualifizierten Bereich 20–50 Prozent und in den Spitzenpositionen beträgt die Überzahlung in der Industrie bis zu 100 Prozent. Andere Branchen zahlen nahe am KV oder nur knapp darüber.