Vorarlbergs Industrie bei Steuerleistung führend

Vorarlbergs Industrie übertrifft mit ihrer jährlichen Steuer- und Abgabenleistung von 2,2 Mrd. Euro den Umfang des gesamten Landesbudgets.

Mit der neu präsentierten Analyse kann jetzt auch nachgewiesen werden, wie hoch das tatsächliche Steuer- und Abgabenaufkommen der Vorarlberger Industrie ist, wie IV-Präsident Martin Ohneberg zusammenfasste: "Die Vorarlberger Industrie hat im Jahr vor Corona 2,2 Milliarden Euro an Bund, Länder und Gemeinden abgeführt. Das sind 18 Prozent mehr als das Land Vorarlberg an Budget zu Verfügung hat und zeigt, welchen substanziellen Beitrag die Betriebe zur Finanzierung der öffentlichen Hand und damit zum Gemeinwohl beitragen".

883 Millionen Euro Lohnsteuer

Bei der Analyse, welche Branchen in Vorarlberg am meisten zum Steuerkuchen beitragen, wurden die einbehaltenen Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge detailliert untersucht. Die Industrie - breit definiert mit produzierendem Gewerbe, Bau und Energie - sie dabei mit rund 43 Prozent die mit Abstand bedeutendste Branchengruppe, der Handel mache rund 11 Prozent aus, Beherbergung und Gastronomie 3 Prozent. Laut Ohneberg gehe es jedoch nicht darum, eine Wertung zwischen einzelnen Branchen zu machen: "Was wir aber schon aufzeigen möchten, ist, dass der Begriff 'Industrieland Vorarlberg' keine bloße Überschrift, sondern eine Abbildung der Realität sehr vieler Menschen in Vorarlberg ist."