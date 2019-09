Vorarlbergs Grüne jubeln über fulminantes Comeback

"Wir Grüne ziehen nach zwei Jahren mit dem bisher besten Bundesergebnis wieder ins Parlament ein und in Vorarlberg sind wir die zweitstärkste Partei!"

Vorarlbergs Grüne feierten bei einer ausgelassenen Wahlparty im Kesselhaus in Bregenz ihren fulminanten Erfolg bei der NR-Wahl. „Wir Grüne ziehen nach zwei Jahren mit dem bisher besten Bundesergebnis wieder ins Parlament ein und in Vorarlberg sind wir die zweitstärkste Partei! Das ist das schönste Comeback für die Grünen und eine starke Ansage für den Klimaschutz!“, freut sich Nina Tomaselli, die Vorarlberger Spitzenkandidatin der Grünen, über das Wahlergebnis der Nationalratswahl.

Rauch: "Klare Richtungsvorgabe für die Landtagswahl"

Die Grünen könnten am 13. Oktober ihr bestes Ergebnis bei der Vorarlberger Landtagswahl schaffen - APA - Grafik

Die Ländle-Grünen fokussieren sich nun voll und ganz auf die kommende Vorarlbergwahl am 13. Oktober: „Nach der Wahl ist vor der Wahl. Wir rennen weiter um jede Stimme, für Klimaschutz und eine starke Sozialpolitik in Vorarlberg“, so Rauch und Wiesflecker.