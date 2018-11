Vorarlbergs filmreifste Lovestory

Als Johanna 2013 einen Autounfall hat, ist Oliver aus Wolfurt als erster Helfer am Unfallort. Jetzt hat das Paar geheiratet.

Johanna Bereuter hat immer von einem Ritter auf dem weißen Pferd geträumt. Den bekam sie zwar nicht – dafür aber etwas viel Besseres: einen Retter im weißen Jeep. Johanna und ihr Retter Oliver spielen nämlich die Hauptrollen in der wohl außergewöhnlichsten und filmreifsten Liebesgeschichte Vor- arlbergs. Und die beginnt im September 2013: „Ich war damals jeden Mittwoch mit meinem Vater klettern. Danach sind wir immer noch etwas trinken gegangen“, erzählt Oliver Bereuter WANN & WO. „An diesem Tag haben wir das zum ersten Mal nicht gemacht.“ Genau dieses nicht getrunkene Bier ist der erste in einer ganzen Reihe von glücklichen Zufällen. Denn nur so kann Bereuter zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein: „Ich war gerade auf der Rheintalautobahn unterwegs, als an der Ausfahrt Dornbirn Süd mal wieder Stau war.

Filmreife Rettung

Am Ende des Staus sieht er, dass ein Auto falsch herum in der Ausfahrt steht. Mit deutschem Kennzeichen. „Im ersten Moment dachte icht: Na toll, wieder ein Tourist, der nicht Autofahren kann“, erzählt Bereuter lachend. Als er näherkommt, ändert sich seine Meinung aber schlagartig. „Ich habe eine junge, blonde Dame zusammengekauert im Auto weinen sehen. Da wusste ich, hier stimmt etwas nicht.“ Bereuters Helferherz ist geweckt. „Ich habe meinen Jeep vor ihrem Auto geparkt, bin rausgesprungen, habe an ihrer Scheibe geklopft und gesagt: ‚Du musst aus dem Auto raus, das ist gefährlich! Schnell, spring hinter die Leitplanke!‘“ Danach wird es noch filmreifer: Bereuter hält einen Reisebus an und lässt ihn als Absperrung hinter den beiden Autos parken. Danach springt er ins Auto der jungen Frau, wendet es, lässt sie wieder einsteigen und hinter ihm herfahren bis zu einem Parkplatz am Messepark. „Dort habe ich dann das erste Mal so richtig mit ihr geredet.“ Bereuter beruhigt die völlig unter Schock stehende Johanna – und kann sich auch einen Witz nicht verkneifen: „Ich habe sie gefragt, ob sie eigentlich immer so einen Aufwand macht, um einen Typen kennenzulernen“, erzählt er und lacht. Nach dem ersten Schock schildert Johanna ihm, was passiert ist. Ein anderes Auto hatte sie an der Ausfahrt geschnitten, sie hatte sich mit ihrem Pkw dann gleich zweimal gedreht und war verkehrt herum stehen geblieben. Am Ende fragt Johanna Oliver nach seiner Handynummer, für den Fall, dass sie für die Polizei oder die Versicherung zum Beispiel noch einmal irgendetwas von ihm bräuchte. „Nach drei, vier Wochen klingelte dann tatsächlich mein Telefon. Aber Johanna fragte mich nicht nach einer Zeugenaussage, sondern ob ich mit ihr etwas trinken gehen würde, als Dank sozusagen“, erzählt der ursprüngliche Wolfurter.