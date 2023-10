Vorarlbergs feinster Geheimtipp: Gasthaus Rose

Das Gasthaus Rose in Wolfurt bringt eine frische Note in die traditionelle Vorarlberger Gasthauskultur. Altbewährtes wird mit Offenheit für Neues verbunden, wodurch dieser Familienbetrieb zu einem Highlight in der lokalen Gastronomieszene geworden ist.

