Vorarlbergs Bildungsinitiative: Keine Bewerber aus Burgenland

Trotz einer aufwendigen Werbekampagne, um Lehrkräfte aus dem Burgenland für die Schulen in Vorarlberg zu gewinnen, blieben die Bemühungen ohne Erfolg. Nur warum?

Trotz einer gezielten Werbekampagne in Burgenland zur Anwerbung von Pflichtschullehrern verzeichnete Vorarlberg keine Bewerbungen aus dieser Region. Laut Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink, die in einer Anfragebeantwortung Stellung nahm, zeigte die Kampagne in Burgenland keine Wirkung, obwohl acht Lehrkräfte aus anderen österreichischen Bundesländern gewonnen werden konnten.

Bundesweite Werbekampagne

Die Werbekampagne führte zur Anstellung von acht Lehrpersonen aus anderen Bundesländern, darunter Tirol, Steiermark, Wien, Kärnten und Niederösterreich. Auch Pensionisten und Quereinsteiger zeigten Interesse an den Stellen in Vorarlberg.

Willkommensbonus für Lehrkräfte

Qualifikation der Lehrkräfte in Vorarlberg

In ihrer Antwort an die SPÖ wies Schöbi-Fink darauf hin, dass fast alle Lehrpersonen im Primarstufenbereich in Vorarlberg eine pädagogische Ausbildung haben. In der Sekundarstufe 1 verfügen 132 von 1.831 Lehrpersonen nicht über eine pädagogische Ausbildung, sind aber in anderen relevanten Fachbereichen wie Geografie oder Germanistik qualifiziert.