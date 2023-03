Vorarlbergs beste Marken: Vorarlberg Milch

REGIONAL UND EHRLICH – Wir produzieren, verarbeiten und vertreiben hochwertige Milch- und Käseprodukte – zu 100% aus Vorarlberger Milch.

Hinter den Molkereiprodukten der Vorarlberg Milch steht ein starkes Team. Als Genossenschaft mit über 450 Landwirten wird für- und miteinander gearbeitet. Dabei wird – von Lieferanten und Eigentümern – besonderer Wert auf eine traditionsbewusste Landwirtschaft und eine schonende Verarbeitung der Milch gelegt. So entstehen bereits seit 1993 hochwertige Molkereiprodukte – und natürlich der beste Käse. Und zwar zu 100 Prozent aus Vorarlberger Milch. „Aus diesem Grund stehen wir seit Generationen für all das, was unser Ländle ausmacht: wertvoll – sicher – regional – ehrlich“, so Geschäftsführer Raimund Wachter. Dass auch die Qualität beim Feldkircher Betrieb eine große Rolle spielt, wird mit regelmäßigen Auszeichnungen für die Produkte aus dem Hause Vorarlberg Milch eindrücklich bewiesen.