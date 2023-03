Vorarlbergs beste Marken: Brauerei Frastanz

„Volksbrauerei“ frastanzer

Die Brauerei Frastanz ist seit jeher ein eigenständiges und tief mit der Region verwurzeltes Unternehmen, welches im Besitz von rund 3000 Vorarlberger Genossenschaftsmitgliedern ist. Und laufend werden es mehr. „Als Mitglied ist man echte(r) Miteigentümer(in) einer echten Brauerei.“ Qualität – und nicht Quantität – steht im Vordergrund. Gebraut wird am offenen Sudkessel im denkmalgeschützten Sudhaus. Eine offene Gärung, die naturnahen Zutaten aus der Bodenseeregion, viel Zeit und die Kaltabfüllung ergeben das echte, ursprüngliche Bieraroma; natürlicher, vollmundiger Biergeschmack und Genuss.

Natürlich in BIO!

Mit den ersten gebrauten Bio-Bieren aus Vorarlberg hat die regionale Genossenschaftsbrauerei vor rund 13 Jahren eine bierige Marktnische gefunden – mit wachsendem Erfolg. Was vor einigen Jahren mit dem frastanzer BIO-Kellerbier begann, weitet sich mehr und mehr auf das gesamte Sortiment des Unternehmens aus. Mittlerweile gehören rund neun BIO-Biere, inklusive der neuen BIO-Radler der frastanzer Familie an. Die Brauerei Frastanz gehört somit zu einer der größten BIO-Brauereien in ganz Österreich.