Vorarlbergs beste Marken 2020: Das sind die Gewinner

Bereits zum dritten Mal wurde die Auszeichnung „Vorarlbergs beste Marke“ verliehen.

Denn auch wenn das Coronavirus unseren gewohnten Alltag und unsere Pläne durcheinandergewirbelt hat – unsere jährliche Umfrage zu Vorarlbergs besten Marken haben wir trotzdem durchgeführt. Denn gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es umso wichtiger, die heimischen Marken und Betriebe zu unterstützen.

Preisverleihung im kleinen Rahmen

Die Gewinner der sieben Kategorien

Mithilfe des Instituts Dr. Auer in Lustenau haben wir die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger gefragt, welches die beste Marke Vorarlbergs ist. So wurden in sieben verschiedenen Kategorien zehn Sieger gekürt. Aus diesen wurden wiederum die Gesamt-Sieger ermittelt. Der Lebensmittelmarkt Sutterlüty setzte sich hier gegenüber den konkurrierenden Marken durch und darf sich nun über den Titel „Vorarlbergs beste Marke 2020“ freuen.