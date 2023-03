Vorarlbergs beste Marke: Mohrenbrauerei

Unsere Klassiker wie Spezial und Pfiff werden allseits hochgeschätzt: Mit 53 Prozent Marktanteil sind wir die klare Nummer 1 in Vorarlberg und somit Vorarlbergs mit Abstand beliebtestes Bier. Das spiegelt sich auch in den zahlreichen Topplatzierungen bei „Vorarlbergs Beste Marke“ wider. Wir bieten aber auch abseits der beliebten Sorten jede Menge Trinkgenuss: Vom naturtrüben Kellerbier über das herbe Pilsner und das fruchtige Pale Ale bis zu all den saisonalen Creativ-Bieren oder der limitierten Winterbierspezialität Eisbock. Bei so viel Auswahl ist für jeden Geschmack das Richtige dabei. Wir ruhen uns auf unserem Erfolg nicht aus. Seit einem Jahr gibt es Vorarlbergs beliebtestes Bier – unser Mohrenbräu Spezial – auch in der kleinen 0,33-Liter-Mehrweg-Leichtflasche. Bereits seit vier Jahren füllen wir Pfiff und Radler in dieser ressourcenschonenden Mehrweg-Flasche aus Glas ab. Sie wiegt mit gerade einmal 210 Gramm 30 Prozent weniger als herkömmliche Flaschen. Weniger Materialverbrauch, geringerer Transportaufwand: Das spart Energie und schont die Umwelt. Auf unsere lange Tradition können wir nämlich nur zurückblicken, weil wir nie aufgehört haben, innovativ zu sein. Daher haben wir mit dem erfrischenden Lagerbier Helles und dem Weizen in den letzten beiden Jahren gleich zweimal unser Sortiment abgerundet. Die Weißbier-Spezialität kam sogar auf direkten Wunsch der Vorarlberger Biertrinker(innen) ins Sortiment.