Vorarlbergs bedeutendste Plakatsammlung online

Über 1.000 Plakate aus der Sammlung des Wirtschaftsarchivs Vorarlberg stehen ab sofort auf dem Vorarlberger Landesrepositorium (volare) online zur Verfügung.

Damit wird ein beträchtlicher Teil des Sammlungsschwerpunkts „Grafikdesign“ des Wirtschaftsarchivs der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Plakate können nicht nur online betrachtet, sondern auch in höchster Auflösung für den Privatgebrauch heruntergeladen werden. Die Zusammenarbeit des Wirtschaftsarchivs mit der Vorarlberger Landesbibliothek hat die Publikation der Plakatsammlung ermöglicht. „Die Plakate sind sowohl Kunstwerke wie auch ein Stück Zeitgeschichte, sie spiegeln Werte- und Moralvorstellungen unserer Gesellschaft wider“, so der Geschäftsführer des Wirtschaftsarchivs, Dr. Gerhard Siegl.

Kunst- und Zeitgeschichte

Eines der ältesten Plakate der Sammlung wurde vom Bregenzer Skihersteller Bilgeri in Auftrag gegeben und von Carl Kunst in München hergestellt. Es datiert in die 1910er-Jahre. Der zeitliche Schwerpunkt der Sammlung liegt aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (1950–2000). Mit dem Jahr 2006 endet die Sammlung – vorerst, denn eine Fortsetzung wird angedacht.