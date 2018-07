Vorarlbergs Bäcker gehen neue Wege

Schwarzach - Mit der Website www.frischbacha.at gehen die heimischen Bäcker in die Offensive: „Mit dieser neuen Plattform gewähren wir Interessierten einen einzigartigen Einblick in den lebhaften Berufsalltag eines Bäckers“, erklärt Innungsmeister Wolfgang Fitz. Das Ziel: Bewusstsein für den Bäckerberuf schaffen und Jugendliche als Lehrlinge gewinnen.

Die Innung der Vorarlberger Bäcker geht in die Offensive und hat sich an die Umsetzung eines modernen und zeitgemäßen Auftritts ihres Handwerks gewagt. Mit der Website www.frischbacha.at und dem dazugehörenden Instagram-Kanal #frischbacha gibt es zukünftig eine zentrale Plattform, die sämtliche Informationen über das Bäckerhandwerk in Vorarlberg enthält. Interessierte finden dort alles Wissenswerte über das Handwerk, die Ausbildung, die Ausbildungspartner, den Verdienst und die Ausbildungsbetriebe sowie einen Überblick über aktuelle Ereignisse im Rahmen der Bäckerlehre in Vorarlberg.