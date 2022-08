Vorarlbergligaklubs sind im VFV Cup gefordert

Am Dienstag gehen neun der zwanzig Spiele in der dritten Cuprunde über die Bühne.

Bevor am vierten Spieltag (26. Oktober) im 47. Uniqa VFV-Cup die zwölf Mannschaften von der VN.at Eliteliga ins Pokalgeschehen eingreifen, müssen die sechzehn Teams von der Vorarlbergliga heute und morgen bestehen. Dabei kommt es zu drei Duellen mit Vorarlbergliga-Mannschaften. Bereits 73 Stunden nach dem Auftritt in der Meisterschaft kommt es erneut zum Aufeinandertreffen vom Sensationsteam Hörbranz und Höchst. Die Leiblachtaler sind neben Hard das einzige Team in der noch jungen Saison, welche alle drei Partien für sich entscheiden konnten. Hörbranz gewann in Höchst zuletzt knapp mit 2:1. Hörbranz hat saisonübergreifend sechs Meisterschaftsspiele gewonnen. „Wir genießen den Moment, aber wir wissen auch, wie es schnell anders sein kann. Meine Mannschaft hat nun enge Partien gewinnen können und sich auf mentaler Ebene weiterentwickelt. Durch die wenigen Neuzugänge kam noch mehr Qualität in die Truppe. Der Cup nützen wir für Experimente, mehrere Kaderspieler erhalten hier Spielpraxis, doch wir wollen natürlich eine Runde weiterkommen“, sagt Hörbranz Trainer Matthias Koch. Personelle Sorgenfalten hat Gegner Höchst. Spielertrainer Maximilian Knuth fehlen wochenlang schon die starken Kicker wie David Schnellrieder, Christos Karelas, Yannick Cerven, Elton Aliji und Yavuz Bal. „Wir wollen uns für die Niederlage in der Meisterschaft nun revanchieren“, so Max Knuth. Im zweiten VL-Duell stehen sich die neue SPG Meiningen/Brederis und Andelsbuch gegenüber. Das starke Wälder-Quartett Simon Walch, Franco Joppi, Marcio Roberto Filho und Guilherme Junio da Silva kann eine Partie im Alleingang entscheiden. Neun der zwanzig Spiele am dritten Spieltag im Cup stehen heute an, die restlichen Begegnungen werden am Mittwoch angepfiffen. Im emotionsgeladenen Nachbarschaftsduell fordert Fußach den aktuellen VL-Spitzenreiter Hard.