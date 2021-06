Vorarlbergliga startet gleich mit fünf Prestigeduellen

Mit so vielen Derbys wie noch nie wird die höchste Leistungsstufe des Landes beginnen. Der Herbstplan steht.

Gleich fünf der acht Spiele zum Saisonauftakt in der Vorarlbergliga am 17./18. Juli sind brisante Derbys. Die prestigeträchtigen Duelle zwischen Alberschwende und Bezau, Höchst gegen Hard, Lochau gegen Fussach, Nenzing und Neuling Meiningen oder das Aufeinandertreffen der Nachbarschaftsvereine von Göfis und Feldkirch versprechen nicht nur viel Zuschauer auch packende und spannende Partien. Nach der einjährigen Rückkehr muss die zweite Kampfmannschaft von SCR Altach beim ältesten Fußballklub Vorarlbergs dem FC Lustenau 1907 im Stadion an der Holzstraße antreten. Aufsteiger Hörbranz empfängt Schruns. Jeder Spieltag sind viele Prestigeduelle mit vielen Anhängern garantiert