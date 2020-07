Vorarlbergliga so spannend wie noch nie zuvor

Sowohl in der Titelfrage als auch im Kampf gegen den Abstieg herrscht Ausgeglichenheit. Alle Transfers im Überblick

Kein neuer Rekord, aber trotz der Weltgesundheitskrise und dem Saisonabbruch im Frühjahr 2020 haben mehr als fünfhundert Kicker im Vorarlberger Amateurfußball in den rund 70 Vereinen den Klub gewechselt und suchen eine neue Herausforderung. Klar war auch, das aufgrund der anhaltenden Krise im Ausland, besonders in Brasilien und in Rumänien nicht allzuviele, bis gar keine Kicker von den Vorarlberger Topklubs im Amateurbereich neu unter Vertrag genommen wurden. Das hat auch Auswirkungen auf den Herbst 2020, vor allem in der Vorarlbergliga und Landesliga werden vermehrt Österreicher, in erster Linie heimische Fußballer, sich messen. Trotzdem hat so mancher Klub Toptransfers getätigt.