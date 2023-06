Vorarlbergliga, Landesliga, Landesklassen im Liveticker

Die letzten Entscheidungen im Vorarlberger Amateurfußball stehen an.

Die Ergebnisse, Tore im Livecenter alle Unterhausligen

In Vorarlbergs Fußball-Ligen wird es im Meister- und Aufstiegskampf spannend. Suche nach zwei Meistern und acht Aufstiegsplätzen. Vor dem letzten Spieltag im Vorarlberger Amateurfußball sind die Titel- und Aufstiegsentscheidungen in nur noch wenigen Spielklassen noch offen. In der Landesliga und 1. Landesklasse werden noch die neuen Champions gesucht. 47 (!) von insgesamt 55 Aufstiegsplätzen in allen Unterhausligen sind schon fixiert. Die letzten 90 Minuten in dieser Meisterschaft 2022/2023 wird für viele Klubs noch zur Nervensache. In der Vorarlbergliga stehen mit Meister Alberschwende, Lochau, Hörbranz, Hard, Nenzing, Andelsbuch, Höchst, FC Lustenau 1907 und SC Austria Lustenau Amateure alle neun Aufsteiger in die VN.at Eliteliga schon fest. Ein absolutes Herzschlagfinale wartet heute ab 17 Uhr auf die Fans von FC BW Feldkirch und SV Frastanz. Nur viereinhalb Kilometer entfernt liegen die beiden Vereine entfernt. Die Montfortstädter haben vor dem letzten Auftritt zwei Zähler Vorsprung auf Frastanz. In seinem Abschiedsspiel als Coach hofft Akram Abdalla gegen Schlusslicht SPG Brederis/Meiningen auf einen vollen Erfolg, es reicht aber schon ein Remis zum Meistertitel für die Blau-Weißen. Frastanz mit Trainer Rade Plakalovic muss gegen Schruns gewinnen und auf Schützenhilfe von Brederis hoffen um doch noch Platz eins zu ergattern. Mit Riefensberg (39 Punkte), Sulzberg (38) und Götzis (36) sind noch drei Vereine im Rennen um einen Startplatz und den Aufstieg in die Vorarlbergliga. Tabellenführer Viktoria Bregenz führt in der 1. Landesklasse drei Punkte vor Verfolger Schruns die Tabelle an und braucht gegen Aufsteiger Langen nur ein Remis um den Meisterpokal in Empfang nehmen zu dürfen. Im direkten Aufeinandertreffen kämpfen Doren (42) und Nüziders (41) um ein Ticket für die Landesliga. Für Schwarzenberg 1b und Beschling Bettler Äule geht es in der Relegation am kommenden Donnerstag in Hohenems um den Aufstieg in die 4. Landesklasse.