Vorarlbergliga: alle Ergebnisse, Alberschwende ist Winterkönig

Am letzten Spieltag in diesem Jahr gab es in der Vorarlbergliga überraschende Resultate.

FUSSBALL IN VORARLBERG

Vorarlbergliga 2022/2023

18. Spieltag

Das Match im Ticker: Hörbranz vs Höchst

Eco Park FC Hörbranz – blum FC Höchst 3:2 (0:2)

Hörbranz, Sportplatz Sandriesel, 14 Uhr, SR Bode Hinspiel: 2:1

Das Match im Ticker: Nenzing vs Ludesch

FC Nenzing – SV frigo Ludesch 3:1 (1:0)

Sportplatz Nenzing, 14 Uhr, SR Saskin Hinspiel: 1:1

Das Match im Ticker: Koblach vs Fußach

Peter Dach FC Koblach – poolfolio SC Fußach 1:0 (1:0)

Koblach, Sportplatz Im Lohma, 14 Uhr, SR Seidler Hinspiel: 2:4

Das Match im Ticker: Alberschwende vs SPG Meiningen

Holzbau Sohm FC Alberschwende – SPG Meiningen/Brederis 5:2 (3:0)

Sportplatz Alberschwende, 14.30 Uhr, SR Jauk Hinspiel: 3:2

Das Match im Ticker: Lochau vs FC Lustenau

SV typico Lochau – FC Lustenau 1907 0:1 (0:0)

Lochau, Stadion Hoferfeld, 14.30 Uhr, SR Crnkic Hinspiel: 1:1

Das Match im Ticker: Bizau vs Bezau

Kaufmann Bausysteme FC Bizau – Wälderhaus VfB Bezau 5:2 (0:0)

Bizau, Bergstadion, 15 Uhr, SR Dichtl Hinspiel: 0:3

Das Match im Ticker: Hittisau vs Hard

KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau – Maldoner Elektrotechnik FC Hard Sonntag

Sportplatz Hittisau, 11 Uhr, SR Iskin Hinspiel: 2:6

Das Match im Ticker: Andelsbuch vs Austria Lustenau Amateure

Oberhauser&Schedler Bau FC Andelsbuch – SC Austria Lustenau Amateure Sonntag