Vorarlbergerinnen überschlugen sich auf der A96

Mit einem etwas seltsamen Verkehrsunfall war die Lindauer Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag befasst.

Am 10.03.2019 wurde gegen 00:50 Uhr mitgeteilt, dass offenbar ein Pkw auf der A96 an eine Leitplanke geraten war. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht einwandfrei geklärt, ob ein Unfallbeteiligter verletzt worden war.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass eine 56-jährige Deutsche mit Wohnsitz in der Schweiz auf der in Richtung Österreich unterwegs war. Kurz vor der Abfahrt Lindau erkannte die Deutsche wohl einen vor ihr fahrenden Lkw-Sattelzug zu spät und fuhr auf diesen auf.

Der Lkw-Sattelzug wiederum rammte dadurch einen vor ihm fahrenden Pkw, der von einer 55-jährigen Österreicherin gelenkt wurde. Durch den Anstoß des Lkw an den Pkw der Österreicherin überschlug sich der Pkw im Grünstreifen und blieb anschließend auf dem rechten Fahrbahnrand auf dem Dach liegen. Der Pkw aus Österreich war mit zwei Damen besetzt, wovon die eine schwere und die andere leichte Verletzungen erlitt. Die Deutsche blieb weitgehend unverletzt.

Um Hilfe gebeten

Der Lkw-Fahrer hielt an und ging zu den beiden Österreicherinnen, die verletzt noch in ihrem Pkw lagen. Die beiden Damen baten den Lkw-Fahrer um Hilfe und darum, dass er die Polizei verständigen solle. Daraufhin ging der Lkw-Fahrer zu seinem Sattelzug, stieg ein und fuhr in Richtung Österreich davon. Den Lkw-Fahrer konnten die anderen Unfallbeteiligten nicht beschreiben.