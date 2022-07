Vorarlbergerin steht nach Messerattacke auf Freund vor Gericht

Eine 37-jährige Frau wird sich nach einer Messerattacke auf ihren 40-jährigen Freund in Vorarlberg vor Gericht verantworten müssen.

Man habe Anklage wegen absichtlich schwerer Körperverletzung erhoben, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch am Montag. Zunächst war in Richtung Mordversuch ermittelt worden. Die Frau hatte den Mann in Meiningen Anfang Mai im Zuge eines Streits schwer verletzt. Die Hauptverhandlung ist für 9. August anberaumt.

Küchenmesser in Brust gerammt

Die Österreicherin und ihr aus Deutschland stammender Freund waren am 7. Mai in einem Mehrparteienhaus in der Wohnung der Frau in Streit geraten, der gegen 17.30 Uhr eskalierte. Im Zuge der Auseinandersetzung stach die 37-Jährige dem Mann mit einem Küchenmesser in die Brust. Das Opfer rief selbst, unterstützt von der Frau, die Rettungskräfte.