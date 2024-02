Vorarlbergerin Niederwieser muss Skisaison nach Cortina-Sturz beenden

Die Vorarlberger Skifahrerin Michelle Niederwieser hat ihre erste Weltcup-Saison vorzeitig beendet, nachdem sie sich bei einem Sturz in Cortina d'Ampezzo verletzt hat. Eine geplante Operation soll ihre sportliche Zukunft sichern.

Die aus Buch stammende ÖSV-Speedfahrerin machte in ihrer Debütsaison im Skiweltcup schnell auf sich aufmerksam. Mit einem beachtlichen 23. Platz bei ihrer ersten Weltcup-Abfahrt in Val d’Isère am 16. Dezember 2023 und einem weiteren 23. Platz in Zauchensee unterstrich sie ihre Ambitionen. Auch im Super-G, ihrer Kerndisziplin, konnte sie in Zauchensee mit Weltcuppunkten glänzen.