Vorarlbergerin mit 40 km/h in Schlangenlinien auf Schweizer Autobahn unterwegs

Die Kantonspolizei St. Gallen brauchte am Sonntagabend mehrere Versuche um eine 50-jährige Vorarlbergerin bei Gossau anzuhalten.

Auf der Autobahn A1 zwischen Wil und St. Gallen kam es am Sonntag gegen 21.30 Uhr zu einem besonderen Einsatz der Kantonspolizei St. Gallen, nachdem eine Autofahrerin mit auffällig unsicherer Fahrweise unterwegs war.

Schlangenlinien auf der A1

Die 50-jährige Fahrerin steuerte ihren Pkw mit österreichischen Kennzeichen - laut 20min.ch aus Vorarlberg - am Dienstagabend mit etwa 40 km/h in Schlangenlinien und kam mehrmals beinahe mit den Mittel- und Randleitplanken in Kollision. Nachdem sie von einer Polizeipatrouille entdeckt wurde, ignorierte sie die Aufforderung, dem Polizeifahrzeug auf den Rastplatz Thurau zu folgen und setzte ihre Fahrt Richtung St. Gallen fort.