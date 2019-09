Vorarlbergerin ist neue Botschafterin für Friseure

Die Vorarlbergerin Adriana Kadur wird einen Monat über ihre Friseur-Lehre bloggen.

Die Bundesinnung der Friseure hat mit April eine neue Lehrlingskampagne ins Leben gerufen, im Zuge derer jedes Bundesland einen Lehrling nominiert, welcher über die Sozialen Medien je einen Monat über die Lehre bloggen wird. Im Oktober ist nun die Vorarlbergerin Adriana Kadur an der Reihe. Aktuell ist sie im dritten Lehrjahr und arbeitet im Salon von Günther Plaickner in Götzis.

Wert der Friseur-Lehre stärken

Dabei setzen die jungen Friseure um Adriana Kadur vor allem auf die Erstellung von selbstgedrehten, kreativen Video-Clips, um ihr Publikum zu erreichen. „Unser Ziel ist es, das Bewusstsein in der Gesellschaft für den Wert einer fachlichen Berufsausbildung zu stärken. Und konkret zu zeigen, was alles mit einer Friseur-Lehre möglich ist“, so Bundesinnungsmeister Eder, der die Projekte gemeinsam mit seinen Landes-Kolleginnen und Kollegen initiiert hat.