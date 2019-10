Vorarlberger zeigen super Leistung bei Ironman Hawaii

Die Vorarlbergerin Bianca Steurer schaffte es bei der Ironman Weltmeisterschaft auf Rang 30.

Die Vorarlbergerin Bianca Steurer, die sich mit einem sensationellen 2. Platz beim Ironman Austria in Klagenfurt für die WM qualifizierte, ging am Sonntag mit einer Zeit von 10:06:31 als 30. bei den Profi-Damen über die Ziellinie.

Neben Steurer waren noch drei weitere Triathleten aus Vorarlberg am Start. Maximilian Braun (09:09:32) schaffte es in seiner Altersklasse auf Platz 6. Timo Hummel (09:09:28) beendete das Rennen in seiner Altersklasse auf Platz 18. Gerhard Müller (10:51:01) landete in seiner Altersklasse auf dem 28. Platz.