Vorarlberger zahlen im Schnitt am meisten Lohnsteuer

Das Schlagwort "Steurautonomie" ist derzeit in aller Munde. Doch wie sieht es eigentlich mit dem Steueraufkommen in den einzelnen Bundesländern aus?

Nach dem Vorstoß von Tirols LH Günther Platter, die Steuerautonomie für die Bundesländer in Angriff zu nehmen, hat sich auch Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner aufgeschlossen gezeigt. Vorarlberg sei “jederzeit bereit für Steuerhoheit”, sagte Wallner am Samstag gegenüber “VOL.AT”.

“Aus Vorarlberg kommt ein klares Ja zur Steuerhoheit der Bundesländer”, so Wallner. Er habe dies bereits bei den Verhandlungen zum letzten Finanzausgleich gefordert. Der Vorarlberger Landeschef kann sich eine Steuerhoheit in allen Bereichen vorstellen, die EU-rechtlich möglich seien, also etwa auch bei der Körperschaft, Einkommens- und Kapitalertragssteuer.