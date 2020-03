Vorarlberger Wirtschaftskammer-Wahl: So wurde gewählt

Die Gruppierung "Vorarlberger Wirtschaft - Team Hans Peter Metzler", ein Bündnis aus Vorarlberger Wirtschaftsbund, Freiheitlicher Wirtschaft, Vorarlberger Wirtschaftsverband (VWV) sowie Fraktionslosen, bleibt in der Vorarlberger Wirtschaftskammerwahl unumstritten stärkste Kraft.

Weiteres Prozedere

Die Wirtschaftskammerwahlen fanden in Vorarlberg am 2. und 5. März statt. Eine echte Wahl hatten aber nur 18.746 von 22.984 Mitgliedern. Denn nur in 39 Fachgruppen stand mehr als eine Liste zur Wahl, in 52 weiteren Gruppen war die gemeinsame Liste "Vorarlberger Wirtschaft" der einzige Vorschlag, der damit als gewählt galt. Für die "Vorarlberger Wirtschaft" traten mit 967 Kandidaten so viele Unternehmer an wie noch nie. Nach der Konstituierung der einzelnen Fachgruppen wird am 14. Mai im Wirtschaftsparlament der Präsident bzw. die Vizepräsidenten gewählt.