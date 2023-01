Vorarlberger Wirtschaft schreibt neue Rekorde im Außenhandel

Gemäß dem aktuellen Außenhandelsbericht der Landesstelle für Statistik zum ersten Halbjahr 2022 sind die Rekorde in Sachen Export und Import neuerlich gebrochen worden.

Schon im Vergleichszeitraum des Vorjahres war von Höchstständen bei Ein- und Ausfuhren zu berichten gewesen. Die vorläufigen Ergebnisse vom 1. Halbjahr 2022 bilden laut Landeshauptmann Wallner und Landesrat Tittler die "konsequente Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte". Einerseits konnten die Exporteure ihr letztjähriges Resultat um 761 Mio. Euro auf 6.895 Mio. Euro erhöhen, wie Tittler betonte: "Das zeigt, dass die heimischen Angebote und Produkte auch auf dem internationalen Markt geschätzt und stark nachgefragt sind." Auf der anderen Seite wurden Güter und Waren im Wert von 5.399 Mio. Euro importiert, das sind um 964 Mio. Euro mehr als im Jahr davor. Das deutlich stärkere Plus bei den Einfuhren (21,7 Prozent) gegenüber dem "kleineren" Plus bei den Ausfuhren (12,4 Prozent) führt zwar zu einem niedrigeren Handelsbilanzüberschuss wie im Vorjahreszeitraum, wie Landesrat Tittler erklärt: "Dennoch erreicht dieser mit 1.496 Mio. Euro den stolzen zweiten Platz aller vorläufigen Halbjahresergebnisse."

WKV-Präsident Wilfried Hopfner erklärte: "Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen in Folge der Corona-Pandemie sowie des Kriegs in der Ukraine erweist sich Vorarlbergs Exportwirtschaft bislang als sehr robust, auch wenn die hohe Inflation, die steigenden Energiekosten, die fehlenden Arbeitskräfte sowie brüchige Lieferketten zunehmend belasten. Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer steht auch in schwierigen Zeiten mit Rat und Tat an der Seite der Unternehmen und bietet für das Jahr 2023 wieder ein umfangreiches Informationsangebot und Veranstaltungsprogramm."