Vorarlberger Wirtschaft pocht auf schnelle Entschädigung

Die Vorarlberger Wirtschaft hat am Dienstag eine schnelle und unbürokratische Entschädigung für den zweiten Lockdown gefordert.

Viele Branchen hart getroffen

Der Expertenstab der Wirtschaftskammer besprach sich am Dienstag mit Wallner, Tittler sowie Vorarlbergs Grünen-Chef Johannes Rauch. Dabei wurde die Situation der einzelnen Branchen erörtert. Die Corona-Maßnahmen träfen viele Bereiche der Wirtschaft sehr hart, sagte Metzler. "Es geht in der jetzigen Situation um Gerechtigkeit und Fairness für alle Betriebe - für jene, die offen haben, und für jene, die schließen müssen", betonte der Wirtschaftskammer-Präsident. Auch indirekt Betroffene wie beispielsweise Zulieferbetriebe, Veranstalter oder auch der Großhandel benötigten rasch finanzielle Unterstützung.

Metzler drängt auf Fixkostenzuschuss

Der in Aussicht gestellte 80-prozentige Ersatz des Umsatzes für die von den neuen behördlichen Maßnahmen betroffenen Unternehmen bewertete Metzler als einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Ebenso dringend erforderlich sei jedoch, dass jetzt unverzüglich der Fixkostenzuschuss in der Phase zwei für alle wirtschaftlich von der Krise betroffenen Unternehmen zur Verfügung stehe. "Jetzt zählt Geschwindigkeit", so Metzler.