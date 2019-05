Vorarlberger wird neuer Innenminister

Wie mehrere Medien berichten wird ein Vorarlberger auf Herbert Kickl als Innenminister folgen.

In der Jugend des am 28. Juni 1953 in Bregenz Geborenen zeichnete sich noch nicht ab, dass er es einmal zum Präsidenten bringen würden. Denn er war ein – wie er selbst sagt – “miserabler Schüler”, bis er mit einigen Fünfern ans Feldkircher Jesuitengymnasium Stella Matutina kam. Dort schaffte er die Matura und entschloss sich dann, wie sein Vater Jus zu studieren. In die Politiker-Fußstapfen – Gerold Ratz war von 1963 bis 1973 VP-Landesstatthalter in Vorarlberg – trat er allerdings nicht. Er schlug die Richterkarriere ein.

1980 startete er am Bezirksgericht Feldkirch, 1981 wechselte er ans Landesgericht Feldkirch und widmete sich fortan – bis heute – dem Strafrecht. 1994 nahm der Vorarlberger den ersten Posten in Wien an, zunächst am Oberlandesgericht. 1997 kam Ratz schließlich an den OGH, wo er am 15. März 2011 Vizepräsident und mit 1. Jänner 2012 Präsident wurde. Ab 2003 war er überdies Honorarprofessor für Strafrecht an der Uni Wien.