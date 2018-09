Vorarlberger wird CEO von DB Schenker Europe

Der gebürtige Vorarlberger wird mit 1. Oktober 2018 Vorstandsvorsitzender von DB Schenker Europe und damit verantwortlich für 46.000 Mitarbeiter in 38 europäischen Länderorganisationen sowie einen Gesamtumsatz von rund 12 Milliarden Euro.

Schweighofer leitete seit 2016 DB Schenker in Österreich und Südosteuropa. Schweighofer startete vor 30 Jahren als Lehrling im Unternehmen. Dazwischen schloss er das Studium internationale Unternehmensführung ab und war konzernintern in England, Bulgarien sowie als Geschäftsstellenleiter bei DB Schenker Vorarlberg. Die Nachfolge von Helmut Schweighofer als CEO von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa wird aus den eigenen Reihen besetzt. Die Bekanntgabe erfolgt in Kürze nach dem offiziellen Beschluss des Aufsichtsrats.