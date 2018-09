Vorarlberger Vögele Shoes erzielte Insolvenzquote von rund 59 Prozent

Die insolvente Vorarlberger Schuh & Schuh PKTS GmbH (Sitz in Dornbirn) - bis Dezember 2016 unter Vögele Shoes GmbH bekannt - hat das Konkursverfahren mit einer Quote von 58,96 Prozent abgeschlossen.

Von den rund 5,54 Mio. Euro Forderungen können somit 3,24 Mio. Euro an die Gläubiger ausgeschüttet werden. Masseverwalter Tobias Gisinger sprach von einer “Rekord-Insolvenzquote”. Die ehemals in Dornbirn beheimatete Schuhhandelskette hatte Ende Jänner 2017 Insolvenz angemeldet . Betroffen davon waren österreichweit 250 Mitarbeiter sowie rund 50 Filialen, das Sanierungskonzept sah vor, 20 bis 25 unrentable Filialen sofort zu schließen. Als Ursache für die Zahlungsunfähigkeit hatte Geschäftsführer Christian Hahn damals den hohen Preis- und Wettbewerbsdruck im Schuheinzelhandel genannt. Für eine notwendige Umstrukturierung fehlte das Geld , auch die Gesellschafter konnten keine Mittel zur Verfügung stellen. Insgesamt meldeten 577 Gläubiger Forderungen an.

Hohe Verwertungserlöse erzielt

Bei der Schlusstagsatzung am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch präsentierte Masseverwalter Gisinger nun eine Insolvenzquote von 58,96 Prozent. Erzielt wurde diese durch den Verkauf von 17 der verbliebenen 25 Filialstandorte an Schuheinzelhändler – die deutsche Kette Reno kaufte etwa acht Filialen – und Branchenfremde wie die Drogeriekette dm. Damit seien hohe Verwertungserlöse erzielt und auch zahlreiche Arbeitsplätze gesichert worden, teilte der Masseverwalter mit. Zudem konnte man so hohe Kündigungsentschädigungen für Vermieter vermeiden.