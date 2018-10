Vorarlberger Verkehrssicherheitswoche gestartet

Sehen und gesehen werden ist eine der wesentlichsten Voraussetzungen für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr. Die Vorarlberger Verkehrssicherheitswoche von 15. bis 21. Oktober steht in diesem Jahr daher ganz unter dem Motto „Sichtbarkeit ist Sicherheit“.

Besonders in der dunklen Jahreszeit ist es für alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen unerlässlich, auf gute Sichtbarkeit zu achten, um Unfälle zu vermeiden. In den vergangenen fünf Jahren verunglückten auf Vorarlbergs Straßen insgesamt 346 Fußgänger und 525 Radfahrer bei Dunkelheit und schlechter Sicht im Straßenverkehr, darunter 87 Kinder unter 15 Jahren.

Neben der Verteilung von Foldern und Reflektoren an Fußgänger wird das KFV mit Polizei und INTEGRA Aufklärung und Radlichtchecks in allen Bezirken durchführen. Bei Bedarf werden direkt vor Ort kleine Reparaturen an der Radbeleuchtung vorgenommen. Autofahrer werden über die Folgen von schlecht eingestellten Scheinwerfern informiert. „Solche bewusstseinsbildenden Schwerpunktaktionen sind eine ideale Ergänzung bestehender Maßnahmen“, ist Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser überzeugt.

So betreibt das Land bereits seit vielen Jahren mit Unterstützung der Verkehrserziehungspartner (ARBÖ, AUVA, KFV, LSR, ÖAMTC, PH, Polizei, Sicheres Vorarlberg) in den Vorarlberger Schulen Bewusstseinsbildung zum Thema Sichtbarkeit. „Darüber hinaus ist Vorarlberg das einzige Bundesland in Österreich, in dem zum Schulstart alle Schulanfänger und Kindergartenkinder im Alter von 3 bis 5 Jahren eine reflektierende Sicherheitsweste erhalten haben“, ergänzt Rüdisser.