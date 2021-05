Vorarlberger veranstaltet erste Modeshow des Jahres

Der gebürtige Krumbacher Dominik Wachta veranstaltet in Wien die erste Mode-Gala des Jahres.

Durch die Corona Situation hat es ganz in Österreich im Jahr 2021 bis jetzt noch keine Modeshow gegeben. Seit heute darf die Gastronomie auch außerhalb des Ländles aufsperren und bereits am morgigen Donnerstag findet die allererste Mode-Gala des Landes statt.

"Erkennen große Chancen"

Im Urban´s Lounge Restaurant in Wien-Favoriten gibt es das dazu passend benannte Event "Number One". Veranstaltet wird die Mode-Gala vom gebürtigen Krumbacher Dominik Wachta, der auch einige Model-Schönheiten seiner Agentur "1 st Place Models" im Gepäck mit hat. "Wir sind einfach froh, dass es wieder losgehen kann mit Events, wir sind aber gut durch die Krise gekommen und erkennen auch große Chancen darin!" erklärt der Modelmacher, der mit seinen neuen Agentur Büros in Miami und Madrid besitzt.

Durch den Gala-Abend führt Ina Lechner, die sich als erste Österreicherin im Bodybuilding für die WBFF Weltmeisterschaften qualifizieren konnte. Das Fitness-Model gilt bei der im Sommer in Las Vegas statt findenden WM als Mit-Favoritin auf Gold in gleich zwei Kategorien und würde im Erfolgsfall österreichische Sportgeschichte schreiben. Als Models im Einsatz sein werden das polnische Model Julianna Wesierska, die Niederösterreicherin Sarah Leidl, die Kärntnerinnen Sarah Kühschweiger, Alida Tolmaier und Coline Spitaler sowie die in Wien lebende Korneuburgerin Alexandra Kovacevic zu sehen sein, alle Models sind bei der Agentur "1 st Place Models" unter Vertrag.

Straffes Programm

Die erste Show wird eine Brillen-Modeshow mit Sanford by Peter Optik (Peter Güttenberger) sein, es folgt dann die Kärntner Designerin Claudia Lecnik mit ihrem Sportmode-Label YLVA Fashion und zum krönenden Abschluss gibt es traumhafte Ballmode von US-Designerin Erika Suess. Für das Make Up und Styling zeichnet sich Anca Janina Danacu mit ihrem Team von "Rien ne vas plus" verantwortlich, für das Hairstyling wird der Favoritner Salon "Trend Style by Murat" verantwortlich sein. Unterstützt wird das Event auch von der Luxus-Plattform TAOL - The Art of Life, von der Personal & Unternehmensberatung Peter Kraus sowie von Rainer Reinigung.

Vor dem Urban´s Lounge Restaurant wird zudem eine Luxuswagenshow, powered by TAOL stattfinden. Die prominenten, erlesenen Gäste dürfen sich zudem über einen Sektempfang freuen. Der Titel des Events "Number One" ist vielleicht auch schon ein gutes Omen für Las Vegas - denn da könnte es dann heißen, "Place Number One - Austria, Ina Lechner". Wer die Sportlerin live in Action erleben will, sollte sich jedenfalls die Modegala am Donnerstag nicht entgehen lassen!

Einlass ist um 18.00 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr.