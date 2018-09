Vorarlberger unter Mordverdacht: 38-Jähriger soll Tat gestanden haben

Der 38-Jährige soll am Montag seine 34-jährige Ehefrau in Meran in Südtirol durch mehrere Messerstiche getötet haben.

Wie “stol.it” am Dienstagmorgen berichtete, sitze der Verdächtige im Bozner Gefängnis. Die Tat soll er bereits gestanden haben. In den nächsten Tagen wird eine Haftprüfung erwartet. Der Leichnam seiner Ehefrau wird autopsiert.

Das Paar, das zwei gemeinsame Töchter hat, soll sich vor der Tat gestritten haben. Die Schwester des Opfers soll die Schreie gehört und die Polizei verständigt haben. Der Ehemann soll nach der Tat in Handschellen und blutverschmiert abgeführt worden sein.

Die beiden Kinder sollen sich zur Tatzeit zwar in der Nähe, aber in Obhut der Großmutter befunden haben.