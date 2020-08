Vorarlberger triumphieren bei ÖM im Möslestadion

Feldkircher Daniel Bertschler verbessert 22 Jahre alten Rekord auf Landesebene, Isabel Posch und Chiara Schuler waren bärenstark.

In der weiblichen AK Gesamtwertung standen gleich 2 junge Vorarlbergerinnen auf dem Podest. Die Gesamtwertung wird aus den besten Resultaten der U20, U23 und AK berechnet.

Chiara Schuler (U20) und Isabel Posch (U23) waren in der Favoriten-Rolle und zudem noch Anwärterinnen für einen Podestplatz in der Allg. Klasse. Auch wenn Isabel Posch den 800m Lauf klar in Führung lag, war Chiara Schuler ihr Punktemäßig voraus.