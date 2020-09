Vorarlberger trinken am häufigsten Bier

Das Bier muss außerdem aus der Region kommen. Die Ergebnisse einer Bierumfrage.

Welches Bundesland genießt am häufigsten ein Gläschen Bier und wer hat den größten Biervorrat zu Hause? Und wo und zu welchen Anlässen greift man in den Bundesländern zum Hopfengetränk? Infos und Antworten aus den neun österreichischen Bierregionen liefert eine aktuelle Bundesländerumfrage des Brauereiverbandes anlässlich des heutigen Tages des österreichischen Bieres.

Vorarlberger trinken pro Woche am häufigsten Bier

Vorarlberger trinken am liebsten zu Hause

Einige Ergebnisse stechen in den Bundesländern hervor. Österreichweit trinken die Oberösterreicher ihr Bier am liebsten beim Wirten (58,7 %). In der Kategorie "zu Hause" wiederum führen die Vorarlberger mit 45,8 %. Für 13,1 % der Kärntner - und damit top in Österreich - ist Bier nach dem Sport die erste Wahl. Und im Bundesländervergleich genießen die Wiener wiederum am liebsten ein Bier in Ruhe alleine (12,9 %).