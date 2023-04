Vorarlberger Touristiker mit neuer Firma auf Expansionskurs

Comeback

Nach FTI ist vor Rocket International

"Das Angebot wird in den Destinationen gemacht"

Anders als bei FTI handelt es sich bei seinem neuen Projekt nicht um einen Reiseveranstalter, sondern viel mehr den Blick auf den Bereich des Tourismus, wo das Angebot wirklich gemacht wird. Bei FTI hatte Gunz bereits mit den Destination Management Companies (DMC) der Tochtergesellschaft Meeting Point und Resorts, insbesondere unter der Marke Labranda, die Präsenz in den Zielgebieten stark ausgebaut. Laut einem Interview mit «fvw» ist er überzeugt, dass "das touristische Produkt in den Destinationen gemacht wird, man braucht die Nähe zum Markt". Sogenannte DMC sind vielfach kleine lokale Unternehmen, die dafür sorgen, dass die Urlauber ein perfektes Urlaubserlebnis bekommen. Das kann vom Transfer vom Flughafen, über das passende Unterhaltungsprogramm oder spezielle Ausflüge gehen. Durch meist langjährige Erfahrung vor Ort hat die Arbeit vor Ort den großen Vorteil, das Angebot und auch Veränderungen rasch zu erkennen und auf die Bedürfnisse der Urlauber zu reagieren.

Von Gruppenreisen bis VIP Service

Erfahrenes Team neben Gunz

Zu Gunz' Netzwerk gehören erfahrene DMC-Manager und ehemalige FTI-Kollegen wie Torsten Lampe, der 2022 das Travel-Tech-Unternehmen PMA Partner mitgründete. Der Hauptsitz von Rocket DMC befindet sich in Dubai, wo Gunz seinen Wohnsitz hat. In leitenden Positionen sind erfahrene Destination-Manager wie Franco Bracotto, CEO von Rocket und ehemaliger Jumbo Tours Mitarbeiter, sowie frühere Meeting-Point-Manager wie Markus Weiland, Kamil Özil und Yasser Fatah.

Nischenmärkte im Auge behalten

Rocket DMC wird weltweit für Veranstalter und Online Travel Agencies (OTA) tätig sein. Gunz ist sich bewusst, dass große Veranstalter bereits über eigene Filialen oder langjährige Partner verfügen. Dennoch sieht er Chancen in Nischenmärkten und aufstrebenden Quellmärkten wie Armenien, Albanien oder Usbekistan. Unter dem Namen Rocket International wurden bereits Incoming-Agenturen in der Türkei, auf den Kanaren und in Ägypten gegründet, wobei Tunesien und Usbekistan demnächst folgen sollen. Weitere Länder wie Griechenland, Montenegro, Thailand und Saudi-Arabien befinden sich in der Planungsphase.